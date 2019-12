Te volle dagplanning legt druk op familieleven van de Belgen

Het hoge tempo van ons dagdagelijkse leven legt steeds vaker druk op het familieleven van de Belg. Het verrast dan ook niet dat 9 op de 10 Belgen meer tijd wensen te spenderen met familie en vrienden. 7 op de 10 Belgen willen ook meer tijd om een verse maaltijd te koken en er achteraf met anderen van te kunnen genieten. Dat blijkt uit een studie in opdracht van kookplatform Lekker van bij ons. Volgens veranderingspsycholoog Herman Konings liggen de evoluties in onze huidige individualisering, de voedingsindustrie en veranderende gezinspatronen hiervan aan de basis.

De Belg eet het ontbijt en de lunch steeds vaker alleen of onderweg. Het avondmaal daarentegen wordt wel nog geregeld samen gegeten. Zo eet 1 op 5 Belgen (18%) minder dan 5 dagen per week het diner in gezinsverband, 3 op 5 minder dan 5 dagen per week samen ontbijt en 7 op de 10 minder dan 5 dagen per week samen lunch.(iVox VLAM)

Opvallend is dat vrijwel iedereen (91%) aangeeft nood te hebben aan quality time met vrienden en familie. 7 op de 10 (71%) zou graag meer tijd spenderen aan het koken van een verse maaltijd thuis.

Tegenreactie

Een steeds drukker leven aan een continu jachtig tempo zorgt vandaag voor een verrassende tegenreactie. “Meer dan ooit willen we met z’n allen terugkeren naar de oeroude romantiek van tradities en samen genieten van de typische Belgische klassiekers, zoals steak of stoofvlees met frietjes, die zo veel warme herinneringen oproepen. Tegelijkertijd blijven we ultramodern en genieten we van de voordelen van de huidige digitale innovaties om iedereen rond de tafel te krijgen.” besluit Konings. “Ook de druk op ons gezondheids- én milieubewustzijn duwt ons steeds terug naar de basis en leidt ons in de richting van pure, natuurlijke en streekgebonden producten die we vertrouwen.”

Bourgondische eetcultuur

Liliane Driesen, woordvoerder van Lekker van bij ons, beklemtoont het belang van samen tafelen. “Voeding fungeert al eeuwen als sociaal smeermiddel, zeker in onze bourgondische eetcultuur, en het eetmoment is een ultiem moment van ontspanning en samenhorigheid. Het is jammer dat een druk professioneel of een volgeboekt privéleven ervoor zorgt dat we niet meer de nodige tijd nemen om te eten, laat staan om er samen van te genieten. Daarom herinneren we consumenten graag aan het belang van producten van bij ons en moedigen we aan om samen te genieten van een gebalanceerde maaltijd.”