“Zelf bepalen wat we goed vinden en wat niet”

Open Vld heeft nog geen keuze gemaakt voor deze of gene coalitie en wil zelf kiezen. Dat is de boodschap na afloop van het partijbureau van de Vlaamse liberalen. Vicepremier Alexander De Croo verklaart dat zijn partij op basis van inhoud rond de tafel wil gaan zitten. “Maar we gaan zelf de keuze maken”, aldus De Croo. De partij verstuurde na afloop ook een korte verklaring met een gelijkaardige boodschap. “We zullen als partij zelf wel bepalen wat we goed vinden en wat niet. En wat onze houding is tegenover een mogelijke regeringsvorming”. Het partijbestuur schaart zich volgens die verklaring ook “unaniem” achter hoofdonderhandelaars Gwendolyn Rutten en Alexander De Croo.

bron: Belga