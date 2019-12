Salvini ontvangen als een rockster bij Vlaams Belang in Antwerpen

Meutes pers, twee staande ovaties, luid applaus: de Italiaanse rechts-populistische politicus Matteo Salvini is maandagavond als een rockster ontvangen in de Antwerpse Handelsbeurs, waar hij was uitgenodigd door de extreemrechtse Europese ID-fractie waar ook Vlaams Belang deel van uitmaakt. Dat de man meer dan anderhalf uur op zich had laten wachten, kon de pret niet bederven. Salvini is hét boegbeeld van Italiaans extreemrechts. De voormalige vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken voert momenteel volop campagne in het linksgezinde Emilia-Romagna, waar de bevolking in januari naar de stembus gaat, maar kwam op uitnodiging van de Europese ID-fractie en haar voorzitter Gerolf Annemans maandagavond even naar Antwerpen.

De Italiaan werd om 19 uur verwacht voor een persconferentie, maar kwam uiteindelijk pas na 20.30 uur de zaal binnen. Salvini werd verhinderd door een zitting in de Senaat over het Europees stabiliteitspact, en moest uiteindelijk zelfs met een door het Vlaams Belang betaald privévliegtuig richting Antwerpen worden gevlogen.

Het kon de pret niet bederven. De afgeladen volle Handelsbeurs – 1.400 man – ontving Salvini als een rockster. In zijn speech feliciteerde Salvini het Vlaams Belang met de verkiezingsoverwinning in mei. “Wij werken al heel goed samen. En als het vandaag niet is, zal het morgen zijn, maar Vlaams Belang zal aan de macht komen in Vlaanderen en de Lega in Italië. Tom (Van Grieken, VB-voorzitter, red.), maak je borst maar nat!”, klonk het.

Salvini had het vervolgens een dik kwartier vooral over de Europese waarden en normen, die volgens hem verloren gaan door “islamisme” en “links activisme”. “Men wil Europa transformeren tot een shoppingcentrum zonder waarden of tradities. Ofwel is Europa christelijk, ofwel is er geen Europa. De islam is de dood van ons continent.”

Na het Lega-boegbeeld nam ook Vlaams-Belang voorzitter Tom Van Grieken, voor de gelegenheid aangekondigd als “de Vlaamse Matteo Salvini”, het woord. Ook hij nam de EU op de korrel. “Wij hebben de plicht om onze Europese beschaving, die we geërfd hebben van onze voorouders, veilig te stellen voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij, wij en wij alleen zijn de nieuwe hoop voor een nieuw Europa.”

De komst van Salvini naar Antwerpen bracht ook heel wat ontevreden Antwerpenaren op de been. Op het Hendrik Conscienceplein kwam rond 19 uur een tweehonderdtal betogers van verschillende actiegroepen bijeen, even later was er op het De Coninckplein protest van de “Sardienen”, een uit Italië overgewaaide protestbeweging tegen Salvini.

bron: Belga