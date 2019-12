Matthijs de Ligt volgt Kylian Mbappé op als beste jongere

Matthijs de Ligt heeft vanavond tijdens de uitreiking van de Gouden Bal in het Théâtre du Châtelet in Parijs de Trofee Kopa in ontvangst mogen nemen, de prijs voor de beste jongere van het afgelopen jaar. Op de erelijst is hij de opvolger van de Fransman Kylian Mbappé, die hem de trofee overhandigde. In deze editie eindigden de Engelsman Jadon Sancho (Borussia Dortmund) en de Portugees Joao Felix (Atlético Madrid) op de dichtste ereplaatsen.

De twintigjarige De Ligt dankt de verkiezing aan een uitstekend jaar bij Ajax, waarmee hij het tot in de halve finales van de Champions League schopte. Na een onwaarschijnlijk slot in de terugwedstrijd gingen ze er toch nog uit tegen het Tottenham Hotspur van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, de latere verliezende finalist. Het leverde hem in het tussenseizoen een transfer voor 85,5 miljoen euro op naar Juventus. Bij het Nederlandse elftal is De Ligt al een tijdje vaste waarde centraal achterin en een van de exponenten van de nieuwe generatie die Oranje op een dag weer trofeeën moet bezorgen.

Vorig jaar won de De Ligt al de Golden Boy Award, een prijs van de Italiaanse sportkrant Tuttosport voor het grootste voetbaltalent van het jaar. De Portugees Joao Félix volgde De Ligt onlangs op. De Ligt was ook genomineerd voor de Gouden Bal. De Oranje-international eindigde in die verkiezing als vijftiende.

bron: Belga