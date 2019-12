Kom op tegen Kanker trekt 19 miljoen uit voor onderzoeksprojecten

Kom op tegen Kanker trekt bijna 19 miljoen euro uit om beloftevol kankeronderzoek en innoverende zorginitiatieven te steunen. De organisatie kende maandagavond 73 beurzen en toelagen toe tijdens een uitreiking in de Brusselse Ancienne Belgique. In totaal maakt Kom op tegen Kanker 18.859.675 euro vrij voor kankeronderzoek en zorginitiatieven. Die moeten de overlevingskansen verhogen en de levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten verbeteren. Het gaat om ongeveer de helft van de totale inkomsten van de organisatie uit legaten, giften, en de opbrengsten van allerhande acties. Het geld gaat naar 73 onderzoeksprojecten en externe zorginitiatieven.

Naast de jaarlijkse toekenning van beurzen en onderzoekstoelagen reikte Kom op tegen Kanker maandagavond voor het eerst prijzen uit aan de meest patiëntgerichte projecten: De Prijs Jean-Jacques Cassiman in de categorie biomedisch onderzoek, en de Prijs Kathy Lindekens voor psychosociale projecten.

Prof. dr. Frédéric Amant van de KULeuven kreeg de Prijs Jean-Jacques Cassiman voor zijn onderzoek naar de langetermijngevolgen van de kankerbehandeling tijdens een zwangerschap voor moeder en kind. Prof. dr. Kenneth Chambaere van de UGent won in de categorie psychosociale projecten. Hij ontwikkelde een opleiding voor vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg.

bron: Belga