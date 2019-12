‘Will & Grace’-ster sterft op 83-jarige leeftijd

‘Will & Grace’-actice Shelley Morrison is overleden. Ze werd wereldberoemd dankzij haar vertolking van huishoudster Rosario in de sitcom. Morrison werd 83 jaar en stierf aan hartfalen.

Morrison was te zien in 68 afleveringen als Rosario, de huishoudster van Karen. Haar rol als ondergewaardeerde hulp sloeg zo goed aan, dat de makers besloten om haar een vast onderdeel te maken van de serie. In 2017 kreeg Will & Grace een reboot, maar Morrison was niet geïnteresseerd om Rosario nieuw leven in te blazen.

Vriendschap

De castleden reageren aangeslagen op het verdrietige nieuws. “Net bericht gekregen dat Shelley Morrison is overleden”, schrijft actrice Megan Mullally op Twitter die de rol van Karen vertolkt. “Ik denk aan haar echtgenoot Walter en hun kinderen. Bedankt voor je vriendschap, Shell. Je hebt prachtige dingen gerealiseerd in deze wereld. We zullen je missen.”

just got a bulletin on my phone that shelley morrison has passed. my heart is heavy. putting shelley, her beloved husband walter & their children in the light. thank you for your friendship & partnership, shell. you accomplished wonderful things in this world. you will be missed. pic.twitter.com/WeLGrWlRye — Megan Mullally (@MeganMullally) 2 december 2019

Ook Debra Messing, Grace in de serie, weet met haar verdriet geen blijf. “Oh Shelley… Wat een verlies. Ze zal altijd onze Rosie blijven. Mijn hart gaat uit naar haar man Walter en haar familie.”