Prehistorische pup Dogor is dan toch geen hond of wolf

Wetenschappers breken hun hoofd over een dierenlichaam van 18.000 jaar oud. De pup is intact gebleven door de permafrost van Oost-Siberië. ‘Dogor’ zou op het eerste gezicht een hond of een wolf kunnen zijn, maar nu blijkt dat hij geen van beiden is.

Dogor betekent ‘vriend’ in het Jakoets (een minderheidstaal in Siberië). Het komt niet vaak voor dat paleontologen een stoffelijk overschot onder ogen krijgen dat de tand des tijds zo goed heeft doorstaan. Toch zijn het deze tanden die voor een heuse hersenbreker zorgen. Uit DNA-testen blijkt namelijk dat het dier geen tamme hond én geen wilde wolf is.

Omdat Dogor al die tijd onder de Siberische permafrost heeft gelegen, is hij uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Vanwege de lage temperaturen en het gebrek aan zuurstof onder de bevroren laag, is het lichaam nooit vergaan. Hierdoor zijn de neus, vacht en tandjes van het diertje, dat niet heel erg oud is geworden, nagenoeg volledig in tact gebleven.

Zoals gebruikelijk bij de vondsten uit de (pre)historie, wordt het weefsel door middel van koolstofdatering aan een bepaalde periode gekoppeld. Volgens onderzoekers van het Zweedse Centrum van Paleogenetiek is het lichaampje 18.000 jaar oud en leefde het raadselachtige wolfshondje tijdens de laatste ijstijd.

Here is another amazing find from the Belaya Gora site!

Radiocarbon dating says it 18,000 years old.

Question: is it a #wolf cub, or possibly the oldest #dog ever found?

We are hoping to answer this by sequencing it’s genome (it has 43% endogenous DNA).

But what do you think? pic.twitter.com/MTZ918GFBf

— Love Dalén (@love_dalen) 16 april 2019