Amazon onder vuur door kerstversiering in Auschwitz-thema

Kerstversiering komt tegenwoordig in alle mogelijke vormen en maten, maar dat betekent niet dat alles mogelijk of gepast is. Dat ondervond webwinkel Amazon afgelopen weekend aan den lijve. Via Twitter uitte het Auschwitz Museum namelijk kritiek op de webgigant omdat deze onder andere kerstversiering en flesopeners bedrukt met gebouwen uit Auschwitz verkocht.

“Het verkopen van ‘kerstornamenten’ met afbeeldingen van Auschwitz is niet gepast. Auschwitz op een flesopener is nogal verontrustend en respectloos. Wij vragen Amazon om de items van die leveranciers te verwijderen”, aldus het Auschwitz Museum in een tweet aan Amazon.

Verkooprichtlijnen

Het bericht werd al snel massaal gedeeld en kon rekenen op heel wat verontwaardigde reacties van andere Twitteraars. Niet veel later liet het museum weten dat Amazon de producten in kwestie had verwijderd, maar daar bleef het niet bij. Plots doken er namelijk nog andere producten in Auschwitz-thema op, waaronder een muismat. Gelukkig reageerde we webwinkel snel: in een statement liet Amazon weten dat alle producten nu verwijderd zijn en dat alle verkopers de verkooprichtlijnen moeten volgen. Indien dat niet het geval is, wordt er actie ondernomen. “Inclusief mogelijke verwijdering van hun account”, aldus het bedrijf.