WB alpijnse ski – Mikaela Shiffrin evenaart Annemarie Moser-Pröll met 62e wereldbekerzege

Slalomkoningin Mikaela Shiffrin heeft zondag in het eigen Killington (Vermont) de tweede wereldbekerslalom van het seizoen gewonnen. De 24-jarige Amerikaanse was liefst 2.29 sneller dan de Slovaakse Petra Vlhova. De Zweedse Anna Swenn-Larsson werd op 2.73 derde. Met haar 62e wereldbekerzege evenaart Shiffrin de Oostenrijkse Annemarie Moser-Pröll, die van 1969 tot 1980 actief was. Moser-Pröll was lange tijd de meest gelauwerde skiester, tot de Amerikaanse Lindsey Vonn, die haar carrière vorig seizoen beëindigde, haar record met 82 zeges van de tabellen blies. Bij de mannen doen ook de Zweed Ingemar Stenmark (86) en de Oostenrijker Marcel Hirscher (67) nog beter. In de slalom is Shiffrin met 42 zeges al alleen recordhoudster (mannen incluis).

In de wereldbekerstand heeft Shiffrin na 4 van 41 proeven al 192 punten voor op de Zwitserse Michelle Gisin. Vlhova is op 202 punten derde. In de Wereldbeker slalom heeft Shiffrin met het maximum van 200 punten 90 punten voor op Swenn-Larsson.

