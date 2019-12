Meer dan 20 doden bij gevechten in noorden Mexico

Bij vuurgevechten tussen mogelijke leden van een drugskartel en de ordediensten zijn in het noorden van Mexico minstens 21 mensen om het leven gekomen. In de nacht van zaterdag op zondag zijn zeven verdachten gedood toen ordediensten mogelijke criminelen achtervolgden, zo maakte de regering in deelstaat Coahuila bekend. Zaterdag waren al 14 mensen gedood bij hevige gevechten in Villa Unión. Een gewapende groep vuurde op een lokaal regeringsgebouw in de kleine stad nabij de Amerikaanse grens, aldus de gouverneur van Coahuila, Miguel Riquelme Solís. Vier agenten en tien vermoedelijke aanvallers kwamen daarbij om het leven. Nog twee andere mensen zijn vermist.

De ordediensten startten daarop een grote zoekactie met patrouilles en helikopters in de regio. Daarbij kwam het in de nacht van zaterdag op zondag tot nieuwe confrontaties met zeven doden. De ordediensten namen auto’s, wapens en munitie in beslag.

Mexico heeft al jaren een probleem met geweld. Vorig jaar zijn meer dan 36.000 moorden opgetekend in het land, dat 130 miljoen inwoners telt. Dat zijn bijna 100 moorden per dag. Het geweld komt grotendeels op rekening van bendes die betrokken zijn bij drugshandel, ontvoeringen en afpersingen.

Bron: Belga