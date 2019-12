Israël wil nieuwe joodse wijk bouwen op markt in Hebron

Israël wil een nieuwe joodse wijk bouwen in het midden van de gedeelde stad Hebron op de Westelijke Jordaanoever. Minister van Defensie Naftali Bennett heeft het Israëlische plan aangekondigd voor de markt die sinds 1994 gesloten is. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft dan weer aangekondigd dat Israël ongeveer 10 miljoen euro wil investeren in de veiligheid van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Volgens het plan van Bennett moeten de gebouwen op de markt afgebroken en opnieuw opgericht worden. De Palestijnse winkels op het gelijkvloers zullen echter blijven en aan de rechten van de eigenaars zal niets veranderen, klinkt het.

De nieuwe wijk moet een territoriale verbinding vormen tussen de joodse wijk Avraham Avinu en de Grot van de Patriarchen, een heilige plaats voor joden, christenen en moslims. Tegelijk moet het aantal Israëlische kolonisten in de stad zo verdubbelen. Tot de slachtpartij door een Arabische menigte van 67 joden in Hebron in 1929, was de markt in joods bezit.

De Palestijnse markt is gesloten door de Israëlische autoriteiten sinds februari 1994, na het bloedbad aangericht door een extremistische kolonist die 29 biddende moslims had doodgeschoten.

De Israëlische vredesorganisatie Peace Now uitte kritiek op de bouwplannen in Hebron. Een nieuwe joodse wijk in de stad zal Israël moreel, op vlak van veiligheidsbeleid en juridisch veel schade toebrengen, aldus woordvoerder Chagit Ofran. De Israëlische aanwezigheid in de stad is een last voor het leger en verlamt al decennia het alledaagse leven van de Palestijnen, klinkt de kritiek.

De Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Erekat eiste concrete maatregelen van de internationale gemeenschap tegen het Israëlische nederzettingsbeleid.

Sinds 1998 is Hebron in twee gedeeld: een deel valt onder controle van de Palestijnse Autoriteit, het andere onder controle van Israël. In het midden in de stad met ongeveer 210.000 Palestijnen, leven ongeveer 800 Israëliërs. Vanwege de aanwezigheid van kolonisten en soldaten moesten de Palestijnen in het stadscentrum handelszaken en woningen opgeven.

Bron: Belga