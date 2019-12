Bus stort op dichtgevroren rivier in Siberië: negentien doden

Bij een busongeval in Rusland zijn 19 mensen omgekomen en 21 mensen gewond geraakt. Dat meldden de lokale autoriteiten. In de buurt van de stad Sretensk, in de kraj Transbaikal, verloor de chauffeur waarschijnlijk door een klapband de controle over het stuur, waarna de bus door een barrière reed en van een brug zes meter naar beneden op een dichtgevroren rivier stortte. Aan boord van de bus zaten in totaal 43 mensen, onder wie volgens lokale media ook kinderen. Het voertuig belandde uiteindelijk ondersteboven op het ijs. Het dak raakte daarbij geplet.

Bron: Belga