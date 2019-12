BENE-League handbal – Bocholt slaat kloof van vijf punten

Leider Bocholt heeft zondag de BeNeleague-topper tegen eerste achtervolger Lions overtuigend met 33-22 gewonnen.In de stand hebben de Limburgers nu vijf punten voor op de club uit Sittard-Geleen. Net als dinsdag in Wezet moest Bocholt aanvankelijk de wedstrijd ondergaan. Het overwicht van de Lions in het eerste kwartier vertaalde zich in een 7-11 tussenstand. Dan vond Achilles het welletjes en nog voor de rust werd orde op zaken gesteld: 14-12. In de tweede helft klampte Lions nog aan tot 21-19 (45′). Het slotkwartier verliep weer helemaal in het voordeel van Bocholt.

bron: Belga