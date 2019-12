Aalst laat carnaval zelf schrappen van Unesco-werelderfgoedlijst

De burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA) laat het beroemde carnavalsfeest in zijn stad zelf schrappen als Unesco-werelderfgoed. Dat laat hij weten aan TV Oost Nieuws en VTM NIEUWS. De stad houdt de eer liever aan zichzelf, omdat ze ervan uitgaat dat Unesco de erkenning midden december toch zal intrekken. Het Aalsterse carnaval kwam tijdens de vorige editie in opspraak. Op een praalwagen van de caranavalsgroep de Vismooijlen stonden Joodse karikaturen afgebeeld.

Ondanks overleg met alle betrokken partijen en een bezoek van het Aalsterse stadsbestuur aan Unesco in Parijs konden de plooien niet worden glad gestreken. Aalst gaat ervan uit dat het carnaval niet langer op de Unesco-lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed zal staan, en wil zich niet laten censureren, zegt burgemeester D’Haese. “Aalstenaars hebben het gehad met de groteske verwijten”, zegt hij in een persmededeling aan TV Oost Nieuws. “Wij zijn geen antisemieten of racisten. Wie dat blijft beweren, is te kwader trouw. Aalst zal altijd de hoofdstad van spot en satire blijven. Wat men ook probeert: wij laten ons de vleugels niet knippen. Van alle humoristen zijn Aalstenaars de dappersten. Daarom houden wij de eer aan onszelf en nemen we afstand van de Unesco-erkenning.”

bron: Belga