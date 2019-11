UK Championship snooker – Titelverdediger Ronnie O’Sullivan raast naar tweede ronde

Titelverdediger Ronnie O’Sullivan (WS-2) heeft zich donderdag in het Engelse York in een mum van tijd voor de tweede ronde (1/32 finales) van het UK Championship geplaatst. De 43-jarige Engelsman had amper 66 minuten nodig voor een 6-0 zege tegen de 18-jarige Ierse amateur Ross Bulman. Met breaks van 88, 90, 133 en 66 raasde “The Rocket” in 35 minuten naar een 4-0 voorsprong. Na de pauze was er één gelijkopgaand frame, waarna O’Sullivan er met een 50 break een einde aan maakte. Per shot had O’Sullivan niet meer dan 13.8 seconden nodig. Met een shotgemiddelde van 16.37 over het hele seizoen is O’Sullivan overigens opnieuw ’s werelds snelste speler. Die titel werd lang gedragen door Thepchaiya Un-Nooh (WS-21), maar dit seizoen heeft “The Thai Rocket” per stoot net geen halve seconde meer nodig dan O’Sullivan. Alle andere spelers zijn minstens twee seconden trager dan dat tweetal.

Om een plaats in de zestiende finales neemt O’Sullivan het op tegen de Chinees Tian Pengfei (WS-65). Die schakelde Sam Craigie (WS-64) met 6-4 uit.

O’Sullivan gaat voor een achtste UK-titel, de derde op rij. Hij won het belangrijkste toernooi na het WK in 1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017 en 2018. Met die zevende titel werd hij alleen recordhouder. Steve Davis won zes keer, de Schot Stephen Hendry vijf keer.

Bron: Belga