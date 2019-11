Ruim 2.000 steden waaronder 8 Belgische doen mee aan actiedag tegen doodstraf

Meer dan 2.000 steden, waaronder acht Belgische, doen zaterdag mee aan de internationale actiedag tegen de doodstraf. Tijdens “Cities for Life – Steden tegen de doodstraf” lichten ze een monument uit of organiseren ze een andere symbolische actie. Met deze actie belichten ze hun hoop dat de doodstraf wereldwijd wordt afgeschaft. Dat meldt de katholieke lekengemeenschap Sant’Egidio. Op verschillende plaatsen in de wereld worden markante gebouwen op 30 november symbolisch in het groen, de kleur van de hoop, uitgelicht. De actie verwijst naar de afschaffing van de doodstraf door het groothertogdom Toscane op 30 november 1786.

Afschaffing van de doodstraf overal ter wereld is een belangrijk strijdpunt voor Sant’Egidio. “De doodstraf vormt een schending van de mensenrechten en is een extreme vorm van marteling. De doodstraf staat in contradictie met het concept van rehabilitatie in de rechtspraak. De doodstraf legitimeert geweld op een hoger niveau en is vaak een oneerlijk instrument dat politieke, etnische of religieuze minderheden treft”, luidt het.

Na jaren van burgerlijke strijd en diplomatieke inspanningen op verschillende niveaus, zijn er 140 landen die de doodstraf feitelijk of wettelijk hebben afgeschaft, terwijl er 58 landen zijn die de doodstraf nog handhaven. Dat blijkt uit cijfers van Sant’Egidio uit 2018.

In België doen Antwerpen, Brugge, Eeklo, Herentals, Ieper, Mechelen, Moeskroen en Seraing zaterdag mee aan de actiedag. Mogelijk sluiten nog andere Vlaamse steden zich aan. Antwerpen verlicht komende zaterdag van 17 uur tot middernacht het stadhuis in het groen in het kader van de internationale actiedag.

bron: Belga