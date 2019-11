Regering moet investeren in personeel en in dienstverlening aan Vlamingen

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) en de Vlaamse regering moeten investeren in het personeel en in de dienstverlening aan de Vlamingen. Dat zeggen de vakbonden nadat bekend raakte dat verschillende overheidsdiensten het de komende vijf jaar met minder personeel zullen moeten doen. In totaal gaat het om 1.440 afvloeiingen. “Minder personeel zet druk op het overblijvende personeel. Iedereen zal nog meer moeten werken met minder. De werkstress neemt jaar na jaar toen, en het ziektecijfer en de burn-outs zijn nu al fors gestegen. Bovendien lijdt de dienstverlening aan de Vlamingen onder de aanhoudende besparingen. Dat zal dan weer stemmen doen opgaan om taken uit te besteden aan de duurdere private sector”, klinkt het bij de socialistische vakbond ACOD, die een afvloeiing van vele honderden personeelsleden een brug te ver vindt.

Dat uitbesteden van taken vaak duurder uitkomt, bevestigt ook Chris Herreman van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten. “De mensen zitten al op hun tandvlees en de regering moet keuzes maken welke taken ze nog zelf doen en welke taken worden uitbesteed. En we weten dat uitbesteden niet automatisch minder kost”, zegt hij.

De meeste jobs zouden sneuvelen bij VDAB, waar in verhouding ook het meeste mensen werken. “De doelstellingen in het regeerakkoord moeten nu vertaald worden in een toekomstplan”, zegt Herreman. Hij wijst erop dat bij VDAB sterk ingezet zal worden op digitalisering, maar dat de organisatie ook nieuwe taken krijgt, zoals het activeren van niet-actieven. “Die mensen kunnen we alleen maar bereiken door persoonlijk contact, digitalisering zal het werk op dat vlak niet verlichten”, klinkt het. ACV vraagt zich dan ook af of het voor VDAB nog zal lukken om een regisseursrol te blijven spelen. “Met minder volk meer doen, de vraag is tot hoe ver dat lukt”, zegt hij.

ACOD laat nog weten zich in overleg met de andere vakbonden te beraden over een gepaste reactie op het nieuws over de besparingen.

