Loting EK 2020 – Spaanse T1 Enrique hoopt op steun thuisfans, Mancini loot met Italië “evenwichtige groep”

Spanje moet op het EK volgend jaar aan de bak in groep E tegen Zweden, Polen en een aan te duiden land uit het B-pad van de barrages (Bosnië en Herzegovina, Noord-Ierland, Slovakije of Ierland). “Gelukkig treffen we Frankrijk en Portugal niet, maar een makkelijke groep is het toch allerminst”, bleef bondscoach Luis Enrique op zijn hoede. Spanje speelt zijn thuismatchen in San Mamés in Bilbao. “Voor mij is dat samen met Wembley een van de knapste stadions van Europa”, vertelde Enrique. “Geweldig dat we er spelen, schitterend. Ik hoop dat we er al onze wedstrijden winnen en we een goede groepsfase afwerken. Bij Polen ben ik vooral op mijn hoede voor Lewandowski, die een geweldig seizoen draait. Hem moeten we in het oog houden.”

Italië opent in poule A het toernooi tegen Turkije, en zal nadien ook tegen Wales en Zwitserland geen cadeaus krijgen. “We loten een evenwichtige groep”, was T1 Roberto Mancini achteraf van mening. “We kunnen terugblikken op een succesvolle kwalificatie, maar dat is verleden tijd. We zijn op de goede weg, maar hebben nog werk voor de boeg. Of we favoriet zijn? We moeten eerst onze wedstrijden spelen, maar dat het in eigen land is, helpt.”

bron: Belga