Loting EK 2020 – Nederlandse bondscoach Koeman blij om Portugal te ontlopen

Voor Nederland kwamen zaterdag in de Roemeense hoofdstad Boekarest bij de loting voor het EK van volgend jaar Oekraïne en Oostenrijk uit de trommel. De winnaar van een play-off, die nog gespeeld moet worden, maakt groep C compleet. Bondscoach Ronald Koeman was na afloop blij Portugal te ontlopen. “We weten hoe moeilijk Portugal is”, zei Koeman bij de NOS. “Gelukkig hebben we dat land er niet bij gekregen.” Door de bijzondere loting van de editie van 2020 wist Nederland al eerder dat het Oekraïne zou treffen. “Onze scouting is al een tijdje bezig”, verklaarde de Nederlandse T1. “Sinds het moment dat we weten dat we tegen Oekraïne spelen, kijken we daar met extra ogen naar. Ze spelen nog twee oefenwedstrijden, dus we krijgen genoeg materiaal. Oekraïne zat in de kwalificatie in de poule bij Portugal en wij weten hoe moeilijk het is om daarvan te winnen. Maar Oekraïne is wel eerste geworden in de groep. Dat betekent dat het een sterke tegenstander is.”

“Ik weet niet heel veel van Oostenrijk, al ken ik natuurlijk wel een paar spelers. Ik vind het wel prettig dat we een land krijgen dat we niet eerder hebben getroffen”, vervolgde Koeman. “We willen alle wedstrijden winnen en dan zien we het wel verder. Een goed strijdplan is heel belangrijk, maar het gaat toch vooral om individuele kwaliteiten van spelers die je heel ver kunnen brengen. En die spelers hebben wij.”

Voor Nederland is het EK in 2020 het eerste groot toernooi sinds 2014. Oranje plaatste zich in zijn kwalificatiepoule als tweede achter Duitsland. Bij de loting was Nederland geen reekshoofd, maar onze noorderburen spelen hun thuismatchen in de poule wel telkens in Amsterdam.

bron: Belga