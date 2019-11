Loting EK 2020 – Finse bondscoach kijkt uit naar duel met België: “Fantastische ervaring voor ons”

Finland staat komende zomer voor de eerste keer op een groot toernooi en de architect van dat succes is bondscoach Markku Kanerva, die al sinds 2004 voor de federatie werkt. Kanerva is zeker niet ontevreden met de loting. “Tegen België spelen op zo’n toernooi, wordt een fantastische ervaring voor ons”, vertelde hij zaterdagavond in de mixed zone. “We wisten dat we sowieso tegen sterke landen zouden uitkomen in de groepsfase, want het was op voorhand al duidelijk dat het groep A of B zou zijn. België wordt waarschijnlijk een fantastische ervaring voor ons, zij zijn immers de nummer een van de wereld. We hebben niets te verliezen. Als ik moest kiezen voor de loting, zou ik voor deze groep gekozen hebben. Met Sint-Petersburg en Kopenhagen als speelsteden moeten we minder reizen. Elke dag en elk uur is belangrijk in de voorbereiding op de volgende wedstrijd. Ook voor onze fans is deze groep leuk, nu spelen we bij de deur. Anders was het Rome en Baku geweest.”

Finland speelt pas in zijn derde groepswedstrijd tegen de Rode Duivels. “Hopelijk hebben ze dan hun twee vorige wedstrijden gewonnen. De coach geeft dan misschien wat minuten aan de spelers die voordien nog niet veel op het veld hebben gestaan. Zij zijn natuurlijk erg gemotiveerd op dat moment, want ze willen de coach laten zien dat ze klaar zijn voor de tweede ronde, dus ik weet eigenlijk niet of het een voordeel is.”

bron: Belga