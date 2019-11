Verdachte steekpartij in Londen overleden, politie gaat uit van terreurdaad

Een verdachte van de steekpartij in Londen is overleden. Dat heeft adjunct-commissaris Neil Basu bevestigd. Hij zei ook dat de politie uitgaat van een terreurdaad. Nog volgens Basu blijft de London Bridge afgesloten omdat er berichten waren dat de man een bommengordel droeg. Maar de politie gaat er ondertussen wel van uit dat het om een vals exemplaar gaat, zei Basu op een persconferentie van Scotland Yard.

De Britse politie kreeg een oproep over de steekpartij iets voor 14 uur deze namiddag. Volgens de politie waren er verschillende gewonden. Het Britse nieuwsagentschap PA meldde, op basis van personeel in metrostation monument, dat het er vijf zouden zijn.

In eerste instantie meldde de politie ook dat een verdachte was opgepakt, later bleek die neergeschoten. Nu blijkt de man dus overleden. De London Bridge is afgesloten in de twee richtingen. De Londense burgemeester Sadiq Khan riep in een communiqué aan de Londenaars op om “vastberaden te blijven in onze wil om sterk en verenigd te staan tegenover terrorisme”.

bron: Belga