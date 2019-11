Syrische president Assad keurt begroting van 9,2 miljard dollar goed

De Syrische president Bashar al-Assad heeft donderdag een begroting van 9,2 miljard dollar goedgekeurd voor het jaar 2020. Dat melden staatsmedia van het land, waar sinds 2011 een oorlog woedt. De begroting was eerder al goedgekeurd door het parlement. Volgens de krant Al-Watan is het begrotingstekort gestegen tot 54 procent in vergelijking met vorig jaar. Een Amerikaanse dollar is nu 434 Syrische pond waard, blijkt uit cijfers van de Syrische centrale bank. Maar op de zwarte markt wordt tot 800 pond betaald voor een dollar.

De economie is verzwakt door de aanhoudende oorlog. De productie is sterk gedaald omdat de infrastructuur op verschillende plaatsen vernietigd is. Verder lopen ook economische sancties tegen de bank- en oliesector in het land.

De oorlog kostte Syrië al 400 miljard dollar, berekende de VN een jaar geleden.

Bron: Belga