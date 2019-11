Spoedarts vrijgesproken van moord op echtgenote

Een 50-jarige spoedarts uit Brakel, die beschuldigd werd van de moord en de moordpoging op zijn vrouw, werd in beroep vrijgesproken. In eerste aanleg werd de man nog veroordeeld tot 24 jaar cel, maar het hof van beroep in Gent oordeelde dat er teveel sprake was van twijfel en sprak de man vrij. De beklaagde Kris P. werd beschuldigd van poging gifmoord en gifmoord. Zijn 40-jarige vrouw werd in juli 2009 een eerste keer naar het ziekenhuis gebracht met een hoge dosis insuline in het bloed. Door het toedoen van het medisch personeel kon de vrouw nog gered worden. Maar op 6 oktober 2009 had de vrouw een cardiorespiratoir arrest en ze overleed door orgaanfalen. Volgens de rechtbank in Oudenaarde had de spoedarts haar tot twee maal toe vergiftigd, onder meer met insuline en morfine. Hij kreeg 24 jaar cel, maar ging in beroep om zijn onschuld uit te schreeuwen. Hij kreeg daarbij ook de steun van de familie van zijn vrouw en zijn dochter.

De advocaten van de arts schoven verschillende theorieën naar voor zoals een medische fout in de ambulance of in het ziekenhuis, een hartfalen van de vrouw of zelfs wraak van een andere arts. Het hof volgde die stelling en sprak de man vrij op grond van twijfel. Zo zouden de symptomen van een vergiftiging met insuline bij de moordpoging veel vroeger moeten zichtbaar zijn. Ook voor de moord werd de man vrijgesproken. Er werd slechts een bloedstaal afgenomen en volgens het hof zijn er voldoende aanwijzingen om de resultaten daarvan in twijfel te trekken. De man barstte na de uitspraak in tranen uit, in de zaal ontstond er een luid applaus.

bron: Belga