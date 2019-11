Slavia Praag vraagt Lukaku om excuses na racismebeschuldigingen

Slavia Praag heeft Romelu Lukaku om excuses gevraagd nadat de Rode Duivel woensdag tijdens de Champions League-partij van zijn team Inter Milaan bij Slavia (1-3) kloeg over racisme van de thuisfans. De Tsjechische club vindt voorlopig geen bewijs van racistisch wangedrag van de eigen aanhang. “We verwerpen volledig racistisch gemotiveerde gezangen in het hele stadion”, meldt Slavia op Twitter. “We hebben de beschikbare opnames opnieuw geanalyseerd en niets bevestigt de verklaring van Lukaku. Net zoals wij ons verontschuldigden voor het gedrag van individuen, zou het gepast zijn als Lukaku zich verontschuldigt voor zijn woorden.”

Lukaku was woensdagavond de uitblinker bij Inter op het veld van Slavia Praag. Met een goal, zijn 250e als prof, en twee assists had de spits een groot aandeel in de 1-3 zege. Maar achteraf klaagde hij aan dat hij (andermaal) het mikpunt was geweest van racisme.

“De UEFA moet hiertegen optreden, dat vertelde ik laatst ook bij de nationale ploeg. Want zo’n dingen die gebeuren in het stadion, dat is niet correct”, reageerde na de wedstrijd ‘Big Rom’, die dit seizoen ook in Italië vanwege zijn huidskleur al verschillende keren werd geviseerd door supporters. “Vandaag gebeurde het twee keer met mij en dat is niet correct. Dit is 2019 en er spelen heel wat verschillende nationaliteiten in een ploeg. Die slechte mensen zijn geen goed voorbeeld voor de kinderen. De UEFA moet er iets aan doen. Het hele stadion deed het toen Lautaro zijn eerste goal maakte en dat is niet goed voor de mensen die naar de wedstrijd kijken.”

Bron: Belga