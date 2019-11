Rode Neuzen Dag – Apotheose van benefietactie VTM, HLN en Q-Music vindt vrijdagavond plaats

De liveshow van Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Q-Music en HLN, vindt vrijdagavond plaats. An Lemmens en Niels Destadsbader presenteren vanaf 20.40 uur op de commerciële zender VTM een show vol humor met heel wat bekende gasten, van wie sommigen in een rol kruipen die we niet van hen gewoon zijn. De eerste editie van Rode Neuzen Dag was in 2015. Intussen organiseren VTM, Q-Music en HLN, in samenwerking met Belfius, al voor de vierde keer deze grote inzamelactie. De vierde editie focust op scholen. “Scholen zijn de plek waar jongeren de meeste tijd doorbrengen en we speelden in op de nood om hen psychisch, fysiek en sociaal sterker te maken”, benadrukt Rode Neuzen Dag-ambassadeur Birgit Van Mol. “Hoeveel projecten scholen juist kunnen opzetten en hoeveel jongeren we kunnen helpen, weten we op het einde van de show vrijdagavond. Hopelijk kunnen we samen met Vlaanderen genoeg geld inzamelen om alle projecten van Rode Neuzen Dag 2019 in de scholen effectief te realiseren.”

In het kader van de Rode Neuzen Dag staat de voltallige Vlaamse regering vrijdagochtend voor de klas in Zaventem. In de Rode Neuzen School Zavo Campus Ster in Zaventem verzamelen de negen ministers vrijdag om 8 uur op de speelplaats. Nadien geven alle ministers les in de tweede en derde graad. Jan Jambon geeft les over politiek, Lydia Peeters over geschiedenis, Ben Weyts over sport, Hilde Crevits over technologie, menselijk lichaam en bewegen, Benjamin Dalle over mediawijsheid, Wouter Beke over jeugdpsychologie, Matthias Diependaele over economie, Bart Somers over samenleven en Zuhal Demir over klimaat en energie. Met dit initiatief ondersteunt de Vlaamse regering naar eigen zeggen de Rode Neuzen Dag en wil ze mee de aandacht helpen vestigen op het belang van mentaal, fysiek en sociaal welzijn van jongeren.

Tijdens de grote liveshow wordt er een paar keer overgeschakeld naar Jonas Van Geel en Koen Wauters in het Sportpaleis. Daar organiseert Q-Music Rode Neuzen Dag XL, met onder meer optredens van Mabel, Laura Tesoro, Gers Pardoel en K3.

Vorig jaar werd voor de Rode Neuzen Dag een recordbedrag van 4.269.073 euro opgehaald. In totaal werden in 2018 liefst 309.241 Rode Neuzen verkocht, werden er 2.653 acties georganiseerd in Vlaanderen en 470 scholen registreerden zich als Rode Neuzen School.

bron: Belga