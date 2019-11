Tony Martin laat “extreem zware” tijdrit op Olympische Spelen in Tokio schieten

Tony Martin zal volgend jaar niet starten in de tijdrit op de Olympische Spelen. Dat heeft de Duitse ex-wereldkampioen, die in Tokio geen parcours op zijn maat vindt, vandaag laten verstaan. “Mijn manager ging een kijkje nemen in Tokio en schat het parcours extreem zwaar in”, vertelde de 34-jarige Martin op MDR radio. “Het is geen makkelijke beslissing, maar ik richt mijn blik al op het WK van 2020 in Zwitserland. Dat parcours ligt me beter.”

Martin veroverde in het verleden vier tijdritwereldtitels. Tussen 2011 en 2013 en in 2016 was hij de beste. De Duitser heeft ook drie tijdritwereldtitels per ploeg op zijn palmares staan. In 2012 moest hij op de Spelen in Londen genoegen nemen met tijdritzilver, vier jaar later in Rio eindigde hij als twaalfde.

bron: Belga