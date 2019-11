Nederlanders bezorgd over Belgische plannen Clauscentrale

De plannen om een Nederlandse gascentrale met het Belgische stroomnet te verbinden baart de Nederlanders zorgen. De provincie Nederlands-Limburg is ongerust over de elektriciteitsvoorziening in eigen land, zo melden Nederlandse media. De Clauscentrale is een gascentrale in het Nederlandse Maasbracht. Eigenaar RWE heeft plannen om via een ondergrondse hoogspanningskabel van 13 kilometer de centrale te verbinden met het Belgische hoogspanningsnet. Zo kan 1,3 GW worden geïnjecteerd in het Belgische net, om zo deels de sluiting van de Belgische kerncentrales tegen 2025 op te vangen.

Maar in Nederland worden steeds meer vragen gesteld bij de plannen. Minister Eric Wiebes, bevoegd voor energie, is kritisch over het plan, en nu ook de provincie Nederlands-Limburg, zo melden lokale media. In een brief aan Wiebes zegt het provinciebestuur zich grote zorgen te maken als de Clauscentrale enkel nog aan België stroom gaat leveren. Het provinciebestuur vreest op termijn voor elektriciteitstekort in Nederlands-Limburg.

bron: Belga