Moord op Maltese journaliste – Maltese ministers in spoedzitting bijeengeroepen

De ministers van de Maltese regering zijn donderdagavond bijeengeroepen voor een spoedzitting in de ambtswoning van de eerste minister. Dat melden verschillende Maltese media. De vergadering is een gevolg van het gerechtelijk onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017, waardoor de voorbije dagen twee ministers en de kabinetschef van de premier ontslag moesten nemen. “De toestand is zeer ernstig”, zo deelde vicepremier Chris Fearne mee aan The Times of Malta, terwijl hij op weg was naar de bijeenkomst. Meer details wilde hij niet geven.

In het onderzoek naar de moord op journaliste Caruana Galizia werd maandag Keith Schembri, de kabinetschef van premier Joseph Muscat, tot ontslag gedwongen. Dinsdag werd hij ook gearresteerd. Intussen hebben bovendien minister van Toerisme Konrad Mizzi en minister van Economie Chris Cardona ontslag genomen uit de regering, omdat ze genoemd worden in het onderzoek. Alle drie ontkennen ze tot nu toe dat ze bij de zaak betrokken zijn.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen heeft de Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement donderdag beslist om een missie naar Malta sturen, om na te gaan of de rechtsstaat wel gerespecteerd wordt in het kleinste land van de Europese Unie.

Caruana Galizia werd op 16 oktober 2017 bij haar huis in Bidnija in haar auto opgeblazen. De 53-jarige journaliste deed onder meer onderzoek naar corruptie bij de regering en zakenlui op Malta en naar hun betrokkenheid bij een schandaal dat door de Panama Papers werd blootgelegd. Drie mannen werden aangeklaagd. Zij zouden de springstof vervaardigd en tot ontploffing gebracht hebben. Wie achter hen zit, is nog onduidelijk.

