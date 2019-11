Geen EU-akkoord over verplichte belastingtransparantie voor multinationals

De Europese lidstaten zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een wettelijke verplichting voor multinationals om jaarlijks te rapporteren over hun winst en belastingen in elk land waar ze actief zijn. Het voorstel moet de transparantie over belastingafdrachten bevorderen en belastingontduiking wereldwijd tegengaan.

Het voorstel van de Europese Commissie dateert al van 2016, in volle nasleep van het schandaal rond de Panamapapers. Concreet zouden alle ondernemingen met een jaarlijkse omzet van minstens 750 miljoen euro moeten rapporteren over hun winst en de belastingen die ze in elk jaar betalen. Die jaarlijkse aangiftes zouden ook openbaar moeten zijn voor het publiek. De EU loopt elk jaar naar schatting 50 tot 70 miljard euro mis door belastingontwijking.

Maar de onderhandelingen over het Commissievoorstel liggen al maanden stil door een blokkerende minderheid van lidstaten als Luxemburg, Ierland en Malta. Volgens hen gaat het om belastingwetgeving, en moeten wijzigingen daarin met unanimiteit worden beslist.

Finland, de huidige voorzitter van de EU, zette het vandaag toch op de agenda van de Europese Raad in de hoop op een doorbraak, maar die kwam er niet. Duitsland onthield zich bij de stemming. Onder meer Nederland, Spanje, Frankrijk en Italië steunen het voorstel wel.

bron: Belga