Europa League – Standard doet slechte zaak met gelijkspel bij Vitoria Guimaraes

Standard heeft een slechte zaak gedaan met het oog op een eventuele Europese lente. Het speelde donderdagavond 1-1 gelijk bij Vitoria Guimaraes op de vijfde en voorlaatste speeldag in groep F van de Europa League, terwijl Eintracht Frankfurt met 1-2 won bij Arsenal. Maxime Lestienne (40.) bracht de Rouches op voorsprong vanaf de penaltystip. Maar André Pereira (45.+2) hing de bordjes in evenwicht. Na een studieronde testte Pereira in de twaalfde minuut of Standard-doelman Bodart wakker was. Standard reageerde met een poging van Carcela in het zijnet. Sacko legde vervolgens van ver aan, maar Bodart kon hij niet verrassen. De Braziliaanse doelman Douglas had iets meer moeite met een gekruist schot van Lestienne.

Standard kwam steeds meer piepen. Emond was niet wakker toen Mpoku hem in kansrijke positie aanspeelde, zijn poging ging naast. Toen Bastien ging liggen in de zestienmeter, wees ref Boiko naar de stip. Al leek er nauwelijks contact met Douglas. Lestienne liet het niet aan zijn hart komen en zette de 0-1 op het scorebord. Vlak voor de pauze viel de gelijkmaker. Evangelista legde de bal met het hoofd klaar voor Pereira, die het leer tegen de netten duwde.

Beide teams gingen in de tweede helft op zoek naar een tweede treffer, wat resulteerde in veel strijd op het zompige veld. Edwards stormde op Bodart af, maar de Standard-goalie stond pal. De troepen van Michel Preud’homme zagen de Portugezen verschillende kleine kansen versieren. Amallah dwong Douglas tweemaal tot een save, dichter bij de winnende goal kwam Standard niet.

Het gelijkspel is een tegenvaller voor Standard, aangezien Eintracht Frankfurt met 1-2 won bij Arsenal. De Luikenaars tellen nu 7 punten en volgen op 3 punten van Arsenal en 2 punten van Frankfurt. Op de slotspeeldag speelt Standard gastheer voor Arsenal en ontvangt Frankfurt Vitoria Guimaraes.

bron: Belga