BIZAR. Veeg je voeten aan Geert Bourgeois: tapijt geveild voor 200 euro

Nu Jan Jambon het roer over Vlaanderen heeft overgenomen en Geert Bourgeois veilig naar Europa is gezeild, moet al zijn merchandise blijkbaar ook de deur uit. Een tapijt met Bourgeois’ beeltenis werd gisteren voor de som van 200 euro van de hand gedaan op de site van de Kringwinkel.

Wie het tapijt online heeft aangeboden, is onbekend. Het vloerkleed heeft een zwart-gele achtergrond en bevat naast een gigantische afbeelding van de glimlachende ex-minister president ook het logo en de slogan – ‘Flanders state of the art’ – van de Vlaamse regering. Het tapijt is 99 centimeter hoog en 100 centimeter breed, en kan dus naast als groot uitgevallen deurmat ook worden gebruikt als wandtapijt.

Zo goed als nieuw

De Kringwinkel, op wiens site het tapijt werd geveild, deed zijn best om het opmerkelijk stuk aan de man te brengen: “Als je eens samen in de living wil zitten met Geert B., of in bad wil in de nabijheid van Geert B., of wil mediteren op het gezicht van Geert B., of het lokale N-VA kantoor eens wil opvrolijken, of als deurmat, of… Bieden maar!”, staat te lezen als beschrijving bij het object. Het tapijt is volgens het bedrijf met een milieu- en sociaal oogmerk “in zo goed als nieuwe staat”.

“Ik veeg er zeker mijn voeten niet aan”

De veiling liep gisterenavond om 21 uur af. De gelukkige die met het tapijt aan de haal ging, is een zekere Stijn D. uit Sint-Martens-Latem. Hij bood 200 euro. Als lid van N-VA wil hij “zeker niet zijn voeten vegen aan Bourgeois”. Stijn, die zelf verrast was dat hij het winnende bod deed, wil het stuk echter ook niet gebruiken als muurversiering – of als relikwie. “Ik ben van plan het tapijt volgend jaar opnieuw te veilen voor het goede doel”, verklaarde hij.