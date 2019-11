Vreg niet gelukkig met “sjoemelstroom”-campagne

De Vlaamse energieregulator Vreg is niet gelukkig met een campagne van energieleverancier Bolt, die groene stroom verkocht met buitenlandse garanties van oorspong bestempelt als “sjoemelstroom”. De regulator vreest voor een tanend vertrouwen in groene stroom. Garanties van oorsprong zijn bewijsstukken waarmee energieleveranciers de oorsprong kunnen aantonen van de geleverde stroom. Stroomleveranciers mogen elektriciteit enkel verkopen als groene stroom als daarvoor evenveel garanties van oorsprong worden voorgelegd. Die kunnen uit België komen, maar ook bijvoorbeeld uit Scandinavië.

Maar volgens Bolt – een energieleverancier die groene stroom aanbiedt van producenten uit eigen land – gaat het om sjoemelstroom. “Energieleveranciers wassen grijze energie groen door de aankoop van bijvoorbeeld spotgoedkope IJslandse garanties van oorsprong zonder de bijhorende stroom”, aldus Pieterjan Verhaeghen van Bolt. Verhaeghen zegt met de campagne het debat te willen aanzwengelen. “De koppeling van garanties van oorsprong aan grijze stroom geeft de consumenten een vals gevoel bij te dragen en vertraagt zo de energietransitie naar groen in België.”

Bij de Vreg betreurt men de actie. Volgens directeur Dirk Van Evercooren is de term “sjoemelstroom” niet terecht. De garanties van oorsprong zijn een “perfect legitiem, betrouwbaar en transparant systeem”, aldus Van Evercooren. “De klant is koning. Hij kiest. Komt de groene stroom uit Vlaanderen is dat oké, komt het uit Scandinavië is dat ook oké.”

De regulator betreurt vooral dat de campagne een schaduw werpt over groene stroom. Uit een recent onderzoek door de Vreg blijkt dat steeds meer mensen groene stroom willen, maar dat daar steeds meer vraagtekens bij worden geplaatst. Zo heeft één op de vier consumenten er geen vertrouwen in dat hun groene stroom effectief ook groen is. “Het vertrouwen vermindert. Dit kan voor nog minder vertrouwen zorgen. Het zou jammer zijn als de campagne zorgt voor een vertrouwensbreuk”, aldus Van Evercooren.

bron: Belga