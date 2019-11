UK Championship snooker – Brecel onderuit in eerste ronde

Luca Brecel (WS-31) is er dinsdag niet in geslaagd om zich in het Engelse York te plaatsen voor de tweede ronde (1/32 finales) van het UK Championship. De 24-jarige Limburger verloor na een thriller met 6-5 van de Engelse veteraan Nigel Bond (WS-98). Na een lange uitgesponnen eerste frame, die de 24-jarige Limburger won op de herspotte zwarte bal, stelde Bond gelijk met een 60 break. Brecel pakte frame drie en vier met breaks van 45 en 124, waarmee hij met een 3-1 voorsprong de eerste sessie afsloot.

Bond, vicewereldkampioen van 1995 en voormalig nummer vijf van de wereld, sloeg na de spelhervatting terug met een 113 break, waarna beide spelers om beurt twee frames wonnen, Brecel met breaks van 50 en 62 en Bond met onder meer een 79 break.

Onze landgenoot moest toezien hoe de 54-jarige veteraan gelijkstelde en een beslissende frame uit de brand kon slepen. Daarin nam Bond een 41-0 voorsprong. Brecel sloeg terug met een 50 break, maar moest alsnog zijn meerdere erkennen in de zeer ervaren Engelsman.

Voor Brecel was het de achtste deelname aan het UK Championship, na het wereldkampioenschap het belangrijkste rankingtoernooi van het seizoen. Twee keer bereikte hij de kwartfinales: bij zijn debuut in 2012 en in 2016. Vorig jaar ging hij er in de derde ronde uit.

bron: Belga