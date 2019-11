Minister De Croo eist duidelijkheid van organisaties over pedofiele pater

Ontslagnemend minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) heeft tekst en uitleg gevraagd aan Caritas België en Via Don Bosco, naar aanleiding van de nieuwe beschuldigingen van misbruik rond pater Luk D. die door CNN zijn geuit. De Croo wil zich ervan vergewissen dat Luk D. nooit betrokken is geweest bij projecten van beide organisaties die financiering kregen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Pater Luk D. (50) werd in 2012 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar met probatie-uitstel omdat hij elf jaar eerder twee jongens van 12 en 13 jaar had betast in de slaapzaal van een Don Bosco-internaat in Gent, en omdat er in 2009 kinderporno op zijn computer was gevonden. De man mocht na zijn veroordeling ook tien jaar niet met kinderen werken.

De congregatie van de salesianen stuurde hem dan naar de Centraal-Afrikaanse Republiek om daar een administratieve functie bij Caritas op te nemen. In die functie zou hij niet in aanraking komen met kinderen, maar volgens CNN heeft de pater er nieuwe feiten gepleegd. De Verenigde Naties hebben sindsdien hun werkzaamheden met Caritas in de Centraal-Afrikaanse Republiek tijdelijk geschorst.

Met een brief aan Caritas België en Via Don Bosco wil minister De Croo nu nagaan of de pater op geen enkele manier actief was in projecten die geld krijgen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De minister klinkt daarin streng. “Er is niet alleen het seksuele misbruik van kinderen. Er is ook de beschermingsoperatie waarbij een veroordeelde pedofiel wordt overgeplaatst zodat hij aan elke controle kan ontsnappen en ongestoord verder zijn gang kan gaan”, schrijft hij. “Als minister van Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp keur ik zowel het misselijkmakende en criminele gedrag van dit individu af, evenals de georganiseerde beschermingsoperatie.”

De vicepremier verstrengde vorig jaar nog de integriteitsverplichtingen voor alle ngo’s die werken met geld van Ontwikkelingssamenwerking. Er kwam bijvoorbeeld een integriteitscharter dat intussen door alle ngo’s werd ondertekend. “In de Belgische ontwikkelingssamenwerking is geen enkele plaats voor misbruik. Dat is ook de reden waarom we vorig jaar nog de integriteitsverplichtingen voor ngo’s hebben verstrengd”, aldus De Croo. “Ik hoop dat Caritas België en Via Don Bosco op korte termijn dan ook kunnen bevestigen dat de betrokkene op geen enkele manier actief was in projecten gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.”

bron: Belga