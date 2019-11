Israël voert aanvallen uit op Gaza in reactie op Palestijnse raketlanceringen

Israël heeft opnieuw doelwitten aangevallen in de Gazastrook. De bombardementen waren een vergelding voor de raketten richting Israël die eerder door Palestijnse militanten waren afgeschoten, zo meldde het Israëlische leger woensdag. “Als reactie op de raketten die eerder vanavond vanuit Gaza werden afgevuurd op Israëlische burgers, hebben onze gevechtsvliegtuigen net een aantal doelwitten van Hamas getroffen in #Gaza”, twitterde het Israëlische leger (IDF) in de vroege ochtend van woensdag. “Hamas zal de gevolgen dragen van zijn daden ten overstaan van de Israëlische burgers”, klonk het voorts.

Ruim drie uur eerder had het leger nog gemeld dat er vanuit Gaza twee raketten waren afgevuurd. Een raket werd door het raketafweersysteem “Iron Dome” onderschept. In de grensstad Sderot echter weerklonken sirenes en een vrouw raakte gewond terwijl ze dekking zocht, aldus de hulpdiensten.

Het conflict tussen Israël en Palestijnse militanten in Gaza laaide twee weken geleden weer in alle hevigheid op nadat het IDF tijdens een gerichte operatie de 42-jarige leider van de al-Quds Brigades, de gewapende arm van Islamitische Jihad in de Gazastrook, doodde. Daarop startte de Islamitische Jihad een offensief tegen Israël. De extremistische organisatie vuurde sindsdien al meer dan 360 raketten af op Israël. Israël dreef op zijn beurt de luchtaanvallen op Gaza verder op. Bij het geweld kwamen al zeker 36 mensen, voornamelijk Palestijnse militanten maar ook acht leden van eenzelfde familie, om het leven.

bron: Belga