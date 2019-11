Boerenprotest in Frankrijk

In Frankrijk protesteren landbouwers voor een hoger inkomen. Zowat duizend tractoren rijden vanochtend vanuit het noorden en het centrum van Frankrijk richting Parijs, met zware hinder op de snelwegen tot gevolg. Ook elders in Frankrijk is protest gepland. Landbouwprotest is geen zeldzaamheid in Frankrijk. Ook vorige maand kwamen de boeren er op straat. Ze vinden de prijzen voor hun producten in de winkels te laag, en vragen grotere marges.

Ook in Duitsland en Nederland zijn landbouwers de voorbije weken en maanden met hun tractoren de straat opgekomen.

bron: Belga