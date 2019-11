Belgische gele hesjes betogen zaterdag in Brussel op hun eerste verjaardag

De gele hesjes houden zaterdag 30 november opnieuw een betoging in Brussel, exact één jaar na hun eerste betoging in de hoofdstad. De gele hesjes zullen van het Luxemburgplein naar het Schumanplein trekken. Het eerste protest van de gele hesjes in Brussel veroorzaakte op 30 november 2018 een grote ravage. Er werd toen voor meer dan 55.000 euro aan schade aangericht in de hoofdstad na een kat-en-muisspelletje tussen de betogers en de politie. De politie van de zone Brussel-Hoofdstad-Elsene keurde de betoging goed, maar treft zaterdag de nodige maatregelen, zodat het niet opnieuw uit de hand loopt. De extreemrechtse beweging Nation roept ook op om deel te nemen aan de manifestatie.

“De politie heeft een risicoanalyse gemaakt en ook het mobiliteitsaspect is in het oog te houden. Over hoeveel mensen we die dag opstellen wordt niet gecommuniceerd. Maar dat het om gele hesjes gaat is natuurlijk een onderdeel van de context”, vertelt Olivier Slosse, woordvoerder van de Brusselse politie.

De gele hesjes zullen zaterdag vanaf 13 uur verzamelen aan het Luxemburgplein aan het Europees parlement. Het vertrek van de betoging wordt rond 14 uur verwacht. Van daaruit trekken ze naar het eindpunt op de Wetstraat in nabijheid van het Schumanplein. De route die de gele hesjes afleggen, start vanop het Luxemburgplein om dan via de Trierstraat en de Jacques De Lalaingstraat op de Etterbeeksesteenweg uit te komen. Van daaruit gaat het via de Belliardstraat en de Blijde Inkomstlaan naar het eindpunt op het kleine stukje Wetstraat tussen het Schumanplein en het Jubelpark.

bron: Belga