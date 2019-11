BIZAR. Welsh overheidsorgaan deelt hardcore porno op Twitter: “het was een cyberaanval”

Het officiële Twitteraccount van de ‘UK Government in Wales’ heeft gisteren een communicatieblunder van formaat begaan: het retweette een hardcore pornofilmpje. De instantie heeft zich verontschuldigd en spreekt van een “cyberaanval”.

Aandachtige twitteraars zagen plots een gewaagd filmpje op hun feed verschijnen, dat “te expliciet was om er een screenshot van te nemen”. Tot hun verbazing bleek het hardcore pornofilmpje geretweet te zijn door een Welsh overheidsorgaan, dat 14.000 volgers heeft. Boven het filmpje in de originele tweet stond de tekst ‘Rate me from 1 to 10 and Rt (retweet, red.) for a small gift in DM love’.

De ‘UK Government in Wales’ haalde de bewuste tweet onmiddelijk offline en verontschuldigde zich. Het account beweert het slachtoffer te zijn geworden van een “cyberaanval” en heeft “vertrouwen dat het probleem nu opgelost is”. “Na al het hacken van professionele Twitteraccounts is het verbazend dat een regeringsaccount nog steeds kan worden overgenomen” reageerde professor Alan Woodward, een cyberveiligheid-expert van de Universiteit van Surrey, bij BBC.

We are aware that our account was subject to a cyber-attack earlier. We apologise for any offence caused by the material shared. We are confident the issue has now been resolved.

If you find yourself in a similar situation please see: https://t.co/v7tymmgnvW

— UK Government in Wales (@UKGovWales) 25 november 2019