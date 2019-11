Vakantie opsparen makkelijker

Het leek twee jaar lang een lege doos, maar “loopbaan­sparen” is goed op weg om wijd ingeburgerd te geraken. Met dat principe kun je vakantie­dagen in een spaarpot steken en ze jaren later opnemen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Sinds kort kan het systeem voor alle werknemers van het zogenaamde paritair comité 200 ­ingevoerd worden. “Dat is de grootste bediendesector met in totaal een kleine 300.000 werk­nemers”, zegt Amandine Boseret van hr-dienst­­ver­lener Acerta.

Volgens Acerta is de interesse groot, bij bedrijven en werknemers. “Het kan helpen om talent aan te trekken. Loon speelt niet altijd meer de belangrijkste rol, flexibele vakantieregelingen zijn ook belangrijk.”

Het systeem kan ook helpen om het overtal aan niet-opgenomen verlof­dagen beter te helpen spreiden. Twee op de drie Vlamingen krijgen hun congé niet op, en moeten dagen overdragen naar het jaar nadien, zo blijkt volgens de kranten uit een studie van ­Attentia.

bron: Belga