Recordconcentraties broeikasgassen gemeten in 2018

In 2018 zijn nieuwe recordconcentraties broeikasgassen opgemeten. Er is geen enkel signaal dat die trend zal vertragen, waarschuwen de Verenigde Naties vandaag. De noodkreet van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) komt enkele dagen voor de jaarlijkse vergadering van de VN over de klimaatwijziging, COP25, die plaatsvindt van 2 tot en met 13 december in Madrid.

De concentratie aan koolstofdioxide (CO2) liep op tot 407,8 deeltjes per miljoen. Volgens WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas gaat het om de hoogste concentratie sinds 3 miljoen tot 5 miljoen jaar geleden. “Toen was de temperatuur 2 tot 3 graden warmer, het zeeniveau was 10 tot 20 meter hoger dan nu”, aldus Taalas.

Ook methaan, een ander broeikasgas, klom naar nieuwe hoogten en bedraagt nu al 259 procent van de concentratie voor de start van de industriële revolutie in de 19e eeuw. De concentraties distikstofmonoxide bedragen 123 procent van de concentraties van voor de industriële revolutie.

Sinds 1990 is het verwarmende effect van de broeikasgassen met 43 procent toegenomen. “Er is geen teken van vertraging, laat staan een afname, in de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer ondanks alle engagementen van het Parijs-akkoord over de klimaatverandering”, aldus Taalas.

Het rapport van de WMO houdt niet alleen rekening met de hoeveelheid gassen die in de atmosfeer zijn vrijgekomen, maar ook met wat rest in de atmosfeer. De oceanen absorberen ongeveer een kwart van de totale uitstoot, net als de biosfeer.

Bron: Belga