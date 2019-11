De 18-jarige jongeman die was opgepakt in Antwerpen in het kader van het onderzoek naar de dreigberichten die eerder op de dag commotie veroorzaakten bij de Universiteit Antwerpen, is vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Dat meldt het Antwerpse parket. Uit het onderzoek en het verhoor blijkt volgens het parket dat de jongeman eigenaar is van het account dat het dreigbericht verzond, maar dat hij mogelijk niet de eigenlijke verzender van het dreigbericht was.

bron: Belga