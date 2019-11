IVAREM hervormt huisvuilbelastingen

De huisvuilbelastingen in de tien gemeenten die deel uitmaken van intercommunale IVAREM worden vanaf 1 januari 2020 hervormd. IVAREM hanteert het principe ‘de vervuiler betaalt’ en wijzigt de tarieven van de huisvuilophaling. De vaste afvalbelasting daalt en wordt op die manier eerlijker voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. De tien gemeenten waarin IVAREM actief is voor afvalophaling zijn Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. Vier van die gemeenten gebruiken huisvuilzakken, de andere werken via het diftarsysteem, waarbij per kilo afval wordt betaald.

Voor alle gezinnen in het werkingsgebied gold een vaste afvalbelasting van 54 euro, maar die wordt vanaf volgend jaar verlaagd naar 49 euro. Eenoudergezinnen of alleenstaanden krijgen een korting van 12 euro op dat tarief, er is een vermindering voor gezinnen die genieten van verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering van 24 euro en een bijkomende vermindering van 3 euro per minderjarig gezinslid (max. 3). Normaal was een indexering van 9 procent voorzien en zou de afvaltaks dus stijgen in 2020.

De verschillende gemeenteraden dienen zich in december nog uit te spreken over deze tarieven.

Een andere wijziging gaat over de vuilniszakken. “We hanteren het principe ‘de vervuiler betaalt’ en gaan het volume van de restafvalzakken met 20 procent verkleinen. Het tarief blijft hetzelfde maar de goudkleurige zak wordt dus kleiner”, zegt Koen Anciaux, voorzitter van IVAREM. “De blauwe PMD-zak en de roze plastics-zak worden goedkoper, daar daalt de prijs van 2,5 euro naar 1,5 euro per rol van tien. We hopen hiermee mensen te stimuleren om na te denken over hun afval en te sorteren en recycleren waar dat kan.”

De nieuwe tarifering gaat gepaard met overgangsmaatregelen. “In Bornem, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver worden de oude zakken nog aanvaard tot 1 mei 2020. Daarna nemen de ophalers ze niet meer mee”, zegt Marijke Herinckx, woordvoerster van IVAREM. “In Puurs-Sint-Amands mogen bewoners hun oude zakken blijven gebruiken tot hun voorraad op is.”

IVAREM heeft op haar website een afvalsimulator geplaatst waarop elk gezin voor zichzelf kan berekenen of ze meer of minder zullen betalen voor hun afval. “Voor de gezinnen zal het verschil relatief klein blijven, het belangrijkste is dat het aandeel dat de stad, en dus de gemeenschap, betaalt veel kleiner wordt. Wie sorteert en recycleert wordt beloond.”

bron: Belga