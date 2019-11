Festival van de Gelijkheid verwacht recordaantal van 17.000 bezoekers

Het Festival van de Gelijkheid, een driedaags evenement dat deze week plaatsvindt in Gent en waar zowat 300 sprekers met uiteenlopende achtergrond het woord nemen, verwacht dit jaar 17.000 bezoekers. Op het programma staat onder meer de Surinaams-Nederlandse antropologe Gloria Wekker, en ook bekende binnenlandse namen zoals televisiepersoonlijkheid Tom Waes. Op het Festival van de Gelijkheid gaan de aanwezigen in gesprek over (on)gelijkheid, duurzaamheid, diversiteit en positiviteit. Dat is nodig “in tijden van polarisatie, clickbait en fake news”, zegt de organisatie. Op de gastenlijst staan sprekers, performers, schrijvers, illustratoren en dichters, zowat 300 in totaal. Opvallende namen zijn de Turkse schrijfster Elif Shafak, de Noorse romanschrijver Johan Harstad, de Nederlandse schrijvers Arnon Grunberg en Bas Heijne. De Belgische rapper Brihang, historica Sophie De Schaepdrijver, zangeres Charlotte Adigéry, econoom Paul De Grauwe, kinderpsychiater Peter Adriaenssens (foto), filosoof Maarten Boudry en illustratrice Chrostin nemen ook deel.

Met meer dan 50 panelgesprekken, 20 duo-interviews, 20 documentaires en sociale films, een podcastfestival, 20 workshops en 8 podiumperformances omschrijft het Festival van de Gelijkheid zich als “het grootste festival in zijn soort in Vlaanderen”. Het Festival van de Gelijkheid start morgen en loopt tot 30 november in de Gentse Vooruit.

bron: Belga