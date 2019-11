Brussels parket onderzoekt phishing met valse sms’en van Proximus

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar een nieuwe vorm van phishing, waarbij de slachtoffers een sms krijgen die zogzegd afkomstig is van telecombedrijf Proximus. Daarin krijgen de slachtoffers het bericht dat ze een factuur tweemaal betaald hebben en krijgen ze zogezegd de mogelijkheid om hun geld te recupereren maar eigenlijk worden hen sommen tot 2.000 euro afhandig gemaakt. Het was de krant La Capitale die zaterdag het nieuws naar buiten bracht en daarbij melding maakte van minstens een tiental klachten die alleen al bij de lokale politie van de zone Marlow (Ukkel/Oudergem/Watermaal-Bosvoorde) waren binnengelopen. Op basis van die klachten heeft het parket nu een opsporingsonderzoek geopend naar de verzenders van de valse sms’en.

In die sms’en, die afkomstig zijn van het nummer 8850, krijgt het slachtoffer de boodschap dat hij of zij per ongeluk een Proximus-factuur dubbel betaald heeft en dat Proximus hem of haar wil terugbetalen. In de sms staat ook een internetlink die leidt naar een nagemaakte internetpagina van Proximus, waar het slachtoffer gevraagd wordt met zijn Digipass twee betalingen van 987 euro in te voeren. Dat is de som die zogezegd zal terugbetaald worden maar dat geld wordt eigenlijk meteen overgemaakt naar bankrekeningen in Singapore.

bron: Belga