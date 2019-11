Eerste Zuid-Amerikaanse drugsduikboot in Europese wateren onderschept

Een duikboot met meer dan 3.000 kilo cocaïne aan boord is zondag door de Spaanse politie voor de kust van Galicië onderschept. Het zou volgens lokale media de eerste keer zijn dat er een ‘narco-onderzeeër’ in Europese wateren wordt ontdekt.

De duikboot was vertrokken in Colombia en werd gespot bij Punta Couso, vlabkij de Portugese grens. Sommige lokale bronnen beweren dat de onderzeeër al drie dagen achtervolgd werd alvorens gevat te worden. De Galicische overheid verklaarde dat de operatie een samenwerking is van verschillende Spaanse en ook internationale instanties. Twee bemanningsleden, die de Ecuadoriaanse nationaliteit hebben, zijn gearresteerd. Een derde bemanningslid kon ontsnappen en wordt nog gezocht.

Grote drugsbendes

Het politieonderzoek is nog volop aan de gang. Sinds gisteren wordt geprobeerd om het gevaarte van 20 meter lang te doen drijven en aan land te halen, voorlopig zonder succes. De duikboot had vermoedelijk Galicië als bestemming en wordt in verband gebracht met sterke drugsbendes die in de regio opereren. Met een geschatte kostprijs van meer dan 2,5 miljoen euro is de gesofisticeerde duikboot immers geen speeltje voor bescheiden drugshandelaars.

Eerste Europese ‘narco-onderzeeër’

De Galicische kust is door haar vele bochten van oudsher een geliefde plek voor criminelen die over water drugs willen smokkelen. Om die reden is het ook een van de regio’s waar de Spaanse drugspolitie veel belangrijke operaties uitvoert. Er wordt al langer gejaagd op duikboten die drugs zouden vervoeren, maar er zou er tot nu nog nooit één onderschept zijn. In 2006 werd in de rivier Vigo al eens een duikboot aangetroffen die vermoedelijk voor maffioze doeleinden werd gebruikt. Het ging echter om een zelfgefabriceerd, kleiner model waarin de vermoedelijke drugslading nooit werd gevonden.

In (Zuid-)Amerikaanse wateren worden sinds de jaren ’90 wel vaker drugsduikboten onderschept. Ook Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar was in het bezit van een gesofisticeerd exemplaar.