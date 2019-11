Voormalig vakbondsman wordt waarschijnlijk nieuwe baas van Charleroi Airport

Een voormalige vakbondsman wordt meer dan waarschijnlijk de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de luchthaven van Charleroi, officieel Brussels South Charleroi Airport (BSCA). Dat is uit goede bron vernomen nadat eerder ook al onder meer L’Echo erover berichtte. Indien de nominatie wordt bevestigd, neemt Antonio Di Santo, ex-voorman van de métallos van de FGTB Henegouwen-Namen, de fakkel over van Laurent Levêque en zal hij tot 2021 zetelen. Levêque moet als voorzitter van de raad van bestuur vertrekken omdat hij eind september aangesteld werd als kabinetschef van Christie Morreale (PS), viceminister-president en minister van Werk, Sociale Actie, Gezondheid en Gelijke Kansen in de Waalse regering. Michaël Van Den Kerkhove (cdH) is waarnemend voorzitter. Midden december stelt de raad van bestuur een nieuwe voorzitter aan. Volgens de gespecialiseerde website Pagtour wil de PS Di Santo aan het hoofd van de luchthaven.

BSCA was niet bereikbaar voor commentaar.

bron: Belga