Politie neemt gestolen kunst in beslag in Museum M

In Museum M in Leuven heeft de politie twaalf bruiklenen van laatmiddeleeuwse beeldjes in beslag genomen. Dat schrijft De Standaard. Ze waren gestolen uit een Waalse kerk. Het gaat om twaalf houtgesneden beeldjes uit de late middeleeuwen. De groep maakt deel uit van de tentoonstelling Borman en zonen, die sinds eind september in Museum M loopt.

De klacht werd ingediend door de kerkfabriek van Boussu-lez-Mons, een gemeente van 19.000 inwoners ten westen van Bergen. Daar bevindt zich in de Sint-Gorikskerk een houten Mariaretabel. De twaalf beeldjes in eikenhout, toegeschreven aan Pasquier Borman en gemaakt rond 1520, zaten op de onderste boord en zijn er hardhandig van verwijderd. De duo’s zijn bijna allemaal doormidden gebroken en hersteld. Bij een taxatie tien jaar geleden werd hun waarde geschat op 135.000 euro.

“De diefstal dateert uit 1914”, zegt Roger Noël, beheerder van de kerkfabriek. Nu en dan doken ze op de kunstmarkt weer op. Zo maakten ze onder meer deel uit van schenkingen aan de stichting van het museum Boijmans Van Beuningen. Boussu deed meermaals pogingen om de werken terug te krijgen.

Sjarel Ex, de directeur van het museum Boijmans Van Beuningen, zegt in een reactie dat er “niets aan de hand is”. Hij noemt de klacht “onhandig”. Volgens hem is zijn museum bereid de werken op termijn en onder voorwaarden over te dragen. “Geen enkel museum wil kunst in zijn collectie die niet van hem is”, zegt hij.

bron: Belga