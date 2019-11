Pierre Kompany stelt levensverhaal ‘Van Congo tot Ganshoren’ voor

Pierre Kompany, de eerste zwarte burgemeester van België en papa van superster Vincent Kompany, heeft in het gemeentehuis van Ganshoren zijn boek ‘Van Congo tot Ganshoren: een ongelofelijk leven’ voorgesteld. In het boek vertelt papa Kompany over het merkwaardige parcours dat hij heeft afgelegd om te staan waar hij vandaag staat. “Het boek is er gekomen nadat ik verkozen was tot burgemeester van Ganshoren. Na mijn verkiezing zijn journaals uit de hele wereld hier langsgekomen van Japan tot New York en zelfs Mongolië. Als zoiets gebeurt is dat simpelweg heel belangrijk”, zegt Pierre Kompany.

De burgervader van Ganshoren mocht het boek voorstellen in aanwezigheid van zijn dochter Christel en oudste zoon Vincent. Al kwam die laatste enkel even langs voor de foto. François, zijn jongste zoon, liet zich verontschuldigen. “Het is helemaal waar dat ik altijd voor hen gevochten heb. Het is een teken van erkenning dat ze hier zijn”, aldus Kompany.

Zijn levensverhaal start in Congo, waar hij op 8 september 1947 geboren wordt. Het boek behandelt in thematische hoofdstukken hoe hij woelige tijden meemaakt in Belgisch Congo, in 1975 voor het eerst voet zet op Belgische bodem, ingenieur en uitvinder wordt en het uiteindelijk in 2018 tot eerste zwarte burgemeester van België schopt.

“De belangrijkste boodschap is dat de mens zelf absoluut in rekening moet worden genomen. Ik zeg altijd dat de mens ertoe doet en die mening zal niet veranderen”, zegt Kompany.

Het 130 pagina’s tellende boek wordt uitgegeven voor Borgerhoff & Lamberigts en kost 22,90 euro.

bron: Belga