Vrouwen eten vaker frieten met hun handen

Er zijn zo van die clichés waar je weinig tegenin kan brengen. In Frankrijk maken ze heerlijke wijn, de Nederlanders hebben de beste maatjes en België staat niet voor niks bekend om z’n friet. De Belgische frietkotcultuur gaat zelfs zo ver dat ze erkend werd als immaterieel cultureel erfgoed. Voor de twintigste keer organiseert VLAM daarom de Week van de Friet.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat je een hele week lang alleen maar frietjes eet. Tenzij je daar zelf zin in hebt natuurlijk, al raden we het je niet aan. Tijdens de Week van de Friet worden de hemelse goud gebakken staafjes echter wel extra in de kijker gezet. Zes standbeelden doorheen Vlaanderen (Middelkerke, Kortrijk, Mechelen, Leuven en Hasselt) krijgen daarom de hele week lang een pakje frieten in de handen gestoken.

Zout en aparte saus

Naar aanleiding van de actie ondervroeg VLAM ook 1.000 Belgen over hun frietgewoontes. Daaruit blijkt dat maar liefst 91% van hen vindt dat frietjes van de frituur onlosmakelijk met de Belgische cultuur verbonden zijn. De helft van de Belgen gaat dan ook minstens een maal per maand naar de frituur en bestelt daar liefst van al frietjes met zout of met saus, maar dan wel in een apart potje. Vooral op vrijdag en in het weekend is de frietkotdrang het grootst en 61% van de Belgen verlangt na een reis naar een zakje. Verrassend is ook dat vooral vrouwen ervoor kiezen om hun portie met de handen op te eten (71%) – mannen kiezen sneller voor een typisch frietvorkje of bestek.

Was je nog op zoek naar een excuus om deze week naar de frituur te gaan, dan heb je er bij deze eentje gevonden!