‘Frozen 2’ haalt 360 miljoen binnen tijdens openingsweekend

‘Frozen 2’, het langverwachte vervolg op de Disney-kaskraker ‘Frozen’, heeft in het openingsweekend in de VS en Canada 127 miljoen dollar in het laatje gebracht. Dat is een pak boven de verwachting. Dat meldt het gespecialiseerde bedrijf Exhibitor Relations. Wereldwijd zou het gaan om 360 miljoen dollar.

Het gaat om de beste opening van een tekenfilm sinds ‘Lion King’ en de op twee na beste opening ooit van een tekenfilm.

Anna en Olaf

De eerste Frozen-film, over de avonturen van Anna, Elsa, Kristoff, Olaf en Sven, bracht in 2013 wereldwijd in totaal 1,3 miljard dollar op. Daarmee is die film nog steeds de best scorende animatiefilm ooit. Het was zes jaar wachten op een vervolg en blijkbaar zat het publiek op hete kolen. Of ‘Frozen 2’ even veel of meer zal opbrengen dan het eerste deel, blijft afwachten.